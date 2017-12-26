‘Kızımı öldürmekten beter etti’

Adana
'da eski erkek arkadaşının kamyonetle üzerinden geçerek ağır yaraladığı 23 yaşındaki Ece Çelik'in hafızasını kaybettiği ve eski haline dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi. Olay 20 Temmuz'da Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, ayrıldığı eski erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile konuşmak için buluştu. Deveci daha sonra kullandığı kamyonetle genç kızı oturduğu apartmanın önüne bıraktı. Bu sırada Ece kapının önünde yeni erkek arkadaşı Hüseyin Aybak ve 2 arkadaşı ile karşılaştı ve onlarla konuşmaya başladı. Bu duruma öfkelenen Deveci kullandığı kamyoneti, Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine sürdü. Ece Çelik'i ezip, Hüseyin Aybak'ı yaralayan Deveci olaydan sonra kaçtı. Hüseyin Aybak ayağından hafif yaralanırken, genç kız ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Ece Çelik Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat edildi. İki ay yoğun bakımda kalan genç kız bir gözünü kaybetti ve 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi.
'KAZA İLE ÇARPMIŞ OLABİLİRİM'
Ece'yi kurtarmak isterken kaza ile ezdiğini öne süren tutuklu sanık İbrahim Deveci hakkında "Olası kastla öldürmeye teşebbüs, basit yaralama" suçundan dava açıldı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada olayın kaza ile meydana geldiğini söyleyen İbrahim Deveci, "Hüseyin'in elinde silah olduğunu sanıp, direksiyonu hızla sola çevirdim. Ece sağ tarafta kalıyordu. Çarptığımı sonradan öğrendim. Ece'ye yardım etmek istedim" dedi. Ece'nin annesi Ayşe Yabacı kızının hafızasını kaybettiğini söyleyerek, "Ece konuşamıyor, hafızasını kaybetti. Ömür boyu bakıma muhtaç yaşayacak. Bizi dahi hatırlamıyor. Doktorlar bakıma muhtaç yaşayacağını söyledi. Ece'yi öldürmekten beter etti. O adamdan şikâyetçiyiz" dediler. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.