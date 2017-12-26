Haberler Yaşam Haberleri ‘Masada kalır’ denilen Emir yeniden doğdu

‘Masada kalır’ denilen Emir yeniden doğdu Kaburgasında çıkan, akciğeri ile kalbini sıkıştırınca hayati tehlike yaratan iki kiloluk tümörle yaşam mücadelesi veren 3.5 yaşındaki Emir, “Asla dokunulamaz” uyarılarına karşın başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu