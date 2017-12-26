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Müzik i cinnet geçirdi

’in Edremit ilçesinde, iki bıçakla sokağa çıkan müzik i iki kişiyi yaraladı. Cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 16:05
Müzik öğretmeni cinnet geçirdi

Olay, sabah namazı sırasında Cennetayağı Mahallesi 770. Sokak'ta meydana geldi. Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde müzik i olan Alper U, iddiaya göre, iki bıçakla evden çıktı. Öğretmen, sokağın başında karşılaştığı S.B'ye bıçakla saldırdı. S.B'yi hafif yaralayan öğretmen, araya giren ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan hafif şekilde yaraladı. Öğretmen daha sonra buradan okul istikametine geçti. Cinnet geçiren öğretmen, ana yoldan geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bu arada hafif yaralanan iki kişinin öğretmenden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da benzer tarzda cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Müzik öğretmeni cinnet geçirdi
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