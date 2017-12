On Numara sonuçları burada! 25 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula...

Her zaman olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan On Numara çekilişi dün akşam yani 25 Aralık 2017 akşamı 803. kez çekildi. Kişi başına 77 bin 603 liranın düştüğü 10 numarada 10 rakamı da bilen 4 kişi çıktı. Ankara'nın Sincan, İzmir'in Narlıdere, Bartın ve Artvin'in Hopa ikramiyeyi bölüşen şehirler oldu. On Numara sonuçları sorgula...

2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI KAZANAN NUMARALAR

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73

10 bilen kişi sayısı : 4 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77.603,25 TL

9 bilen kişi sayısı : 94 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.202,30 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.632 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,25 TL

7 bilen kişi sayısı : 16.473 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,00 TL

6 bilen kişi sayısı : 101.547 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 179.228 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL