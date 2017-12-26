Haberler > Yaşam Haberleri > On Numara sonuçları burada! 25 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula...

sonuçları burada! 25 Aralık On Numara sonuçları sorgula...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabı belli oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği 25 Aralık On Numara sonuçları açıklandı. İdaresi denetiminde gerçekleşen On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki büyük ikramiye numaralarını bilen çıktı mı? Bu kez 10 rakamı bilen 4 kişi ikramiyeyi bölüştü.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 10:52
On Numara sonuçları burada! 25 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula...

Her zaman olduğu gibi bu hafta da İdaresi tarafından yapılan çekilişi dün akşam yani 25 Aralık 2017 akşamı 803. kez çekildi. Kişi başına 77 bin 603 liranın düştüğü 10 numarada 10 rakamı da bilen 4 kişi çıktı. Ankara'nın Sincan, İzmir'in Narlıdere, Bartın ve Artvin'in Hopa ikramiyeyi bölüşen şehirler oldu. On Numara sonuçları sorgula...

2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI KAZANAN NUMARALAR

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73

10 bilen kişi sayısı : 4 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77.603,25 TL

9 bilen kişi sayısı : 94 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.202,30 TL

8 bilen kişi sayısı : 1.632 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,25 TL

7 bilen kişi sayısı : 16.473 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,00 TL

6 bilen kişi sayısı : 101.547 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 179.228 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları burada! 25 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN