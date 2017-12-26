Rizeli Refik ‘Tarkan’ oldu

Rize
'de yaşayan Muhammet Refik Köse (50), Türk çizgi roman
sanatçısı Sezgin Burak tarafından çizilen Hun savaşçısı ve çizgi roman serisi karakteri "Tarkan
" sevgisi ile yaşıyor. Evini, Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donatan, çizgi romanlarını biriktiren ve yörede "Rizeli Tarkan" olarak da tanınan Köse, köyünde ilgi odağı haline geldi. Giydiği savaşçı kostümleriyle yörede dolaşan Refik Köse'yi görenler de kendisine "Tarkan" diye hitap ediyor. Camidağı köyünde oturan işçi emeklisi Köse'nin odasında kılıçlardan kolyelere, çizgi roman serilerinden Tarkan posterlerine kadar çok sayıda figür yer alıyor. "Tarkan"ı çizen Sezgin Burak'ın eşi Türkay, oğlu Tan ve kızı Mine Burak'la görüşen Muhammet Refik Köse, aile ile yıllardır iletişimi kesmedi. Telefonla ve sosyal medya aracılığı ile tanıştığı aile bireyleri, Köse'ye hediye Tarkan posterleri ve dergileri gönderdi. Kardeşi, yengesi ve yeğenleri ile birlikte aynı evde yaşadığını anlatan Köse, "Onlar da tarihe bir merakım olduğunu biliyorlar. Bu tarihi aletleri, silahları evime taşıdığım için bunların temizliği biraz zor. Kardeşimin eşi sağ olsun bu konuda bana yardımcı oluyor" dedi.