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Servis şoförü maganda yakalandı

'da üzerinden geçerken kullandığı işçi servisi minibüsünü iki ayağı dışarıdayken akılalmaz şekilde kullanan ve videosunu çeken İbrahim E., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yakalandı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 17:48
Servis şoförü maganda yakalandı

'nden geçişi sırasında iki ayağını camdan dışarı sarkıtan ve bunu yanındaki kişinin cep telefonuna kaydettiren servis şoförü görünleri şaşkına çevirdi. Bu görüntüleri izleyen Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Büro Amirliği ekipleri hemen şahsın peşine düştü. Sosyal medya taraması yapan ekipler, söz konusu şoförün saatler içerisinde tespit etti. Gözaltına alınan şoför İbrahim E.'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla 206 lira para cezası kesildi. İbrahim E. daha sonra hakkında adli işlem yapmak üzere Kavacık Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildi.

Görüntülerde işçi servisi olduğu tespit edilen minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve kısa süre önce paylaşılan görüntüde, sürücünün, bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına bastığı görülüyor. Diğer eliyle direksiyonu tutan sürücü, yanındaki kişiye "köprüyü de çek" diyerek sesleniyor. Müziğin son ses açık olduğu aracın, köprüde Avrupa yakasına ilerleyerek yoluna devam ettiği görülüyor.

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Servis şoförü maganda yakalandı
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