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’da meçhul koku panik yarattı

SONER KOÇER
SONER KOÇER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Tuzla’da meçhul koku panik yarattı
'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde yayılan yoğun koku paniğe yol açtı. Kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Vatandaşların ihbarı üzerine AKOM, İGDAŞ ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme başlattı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kokunun atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğini, olayın , İBB, İGDAŞ, İSKİ ekipleri ve ilgili tüm birimlerce araştırıldığını bildirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Ekiplerin araştırması sonucu, sanayi bölgesinde vidanjörler ile kaçak kimyasal deşarj noktası tespit edilmiştir. Zehirli olmayan nahoş kokunun müsebbibleri araştırılıyor.
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Tuzla’da meçhul koku panik yarattı
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