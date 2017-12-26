Yalancı şahit kavgası

Karadeniz TV'deki ortaklıklarının bitmesinin ardından davalık olan ve birbirilerinin aleyhinde şahitlik yapan Zihni Cinan ile şarkıcı İsmail Türüt
arasındaki gerginlik bitmiyor. Son olarak geçen hafta Türüt, kanalın satış sürecinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili ifade verdi. Haklarında çıkan haberlerle ilgili konuşan Cinan, "İkimiz ortakken onun eşi lehine şahitlik yaptığım için bana karşı düşmanlık başladı. O da benim haklı bulunduğum bir davada yalancı şahitlik yaptı. İsmail Türüt yalancı şahitlik yapacağına, eski eşi ve çocuklarına sahip çıksın, onlardan mal kaçırıp adliye köşelerinde süründürmesin" dedi.