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Yalancı şahit kavgası

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Yalancı şahit kavgası
Karadeniz TV'deki ortaklıklarının bitmesinin ardından davalık olan ve birbirilerinin aleyhinde şahitlik yapan Zihni Cinan ile şarkıcı arasındaki gerginlik bitmiyor. Son olarak geçen hafta Türüt, kanalın satış sürecinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili ifade verdi. Haklarında çıkan haberlerle ilgili konuşan Cinan, "İkimiz ortakken onun eşi lehine şahitlik yaptığım için bana karşı düşmanlık başladı. O da benim haklı bulunduğum bir davada yalancı şahitlik yaptı. İsmail Türüt yalancı şahitlik yapacağına, eski eşi ve çocuklarına sahip çıksın, onlardan mal kaçırıp adliye köşelerinde süründürmesin" dedi.
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Yalancı şahit kavgası
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