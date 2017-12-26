Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? - İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - İşte ayrıntılar

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde birçok ilde kar yağışı etkisini göstermişti. İstanbul'un da yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı kısa sürede etkisini yitirdi. Yeni yıla sayılı günler kala ise ''yılbaşında hava durumu nasıl olacak'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 26.12.2017 15:45Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 15:45
Geçtiğimiz günlerde birçok ilde başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de görülen yağış, kısa sürede etkisini yitirdi. Şimdi ise yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında hava durumu nasıl olacak?' sorusu gündemde...