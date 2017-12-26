Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? - İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - İşte ayrıntılar

Geçtiğimiz günlerde birçok ilde başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de görülen yağış, kısa sürede etkisini yitirdi. Şimdi ise yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında hava durumu nasıl olacak?' sorusu gündemde...