4 mahalleyi kimyasal atıkla zehirlediler

İstanbul Tuzla'da önceki akşam hızla yayılan, yoğunlaşan ve nefes almayı zorlaştıran kimyasal koku İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili oldu. İhbarların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, İSTAÇ, AKOM, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri, panik yaratan koku nedeniyle ilçe genelinde çalışma başlattı. Aralarında bebeklerin de olduğu 97 vatandaş hastanelik oldu. 62'si sabah taburcu olurken, 35 kişi ise tedbir amacıyla hastanede gözetim altında tutuldu.

VİDANJÖRLERE NUMUNE TESTİ

Baş dönmesi, solunum güçlüğü ve kusma belirtilerine yol açan koku dün sabah itibariyle kayboldu. İstanbul Polisi de kokuya neden olanların tespiti için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlgili kurumların uzun süren ölçüm ve incelemelerinin ardından kokunun kaynağı tespit edildi. Kokunun, bahsi geçen mahallelere yaklaşık 10-12 kilometre mesafedeki Şifa Mahallesi'ndeki Patlayıcı Maddeler Yolu'ndaki vidanjör döküm sahasından geldiği saptandı. Polis o gün bölgede görev yapan 4 vidanjörü Orhanlı Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Araçların taşıdığı maddelerden numuneler alındı. Konuyla ilgili AKOM'un bir kriz masası oluşturduğunu duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan tetrachior cezhene ve tricholoro ethene maddesi olduğunu açıkladı.

'YARALAMA' SORUŞTU RMASI

?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki 4 mahallede etkili olan çevre skandalıyla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma açıldı. İBB ekipleri, kaçak deşarj edilen kimyasal atıklardan dolayı kötü kokuların yayıldığı kanal bölgesinde yer alan yolu demir bariyerle kapattı.

ANİDEN ÖLDÜRÜCÜ ETKİSİ YOK AMA...

İstanbul Üniversitesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak: Kuru temizlemecilerde sık kullanılan bir madde, toksik etkileri var ancak insan üzerinde aniden öldürücü etkisi yok. Besin zinciri yoluyla aktarılır. Uzun sürede hasar yaratıyor. Besin zinciri yoluyla katlamalı şekilde etkisi olan bir madde. Erken önlem alınırsa hiçbir şey olmaz.

ÜMİT UZUN-FURKAN KARA-EMİNE SİNEM GÜLER-HALAY MURATHAN/SABAH