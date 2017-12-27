7 katlı binada patlama ve yangın paniği

Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde 7 katlı binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 17.30 sıralarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, çalışanın işyerine kapıyı açıp girdiği sırada patlamanın meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı öğrenildi. İşyeri sahibinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamanın asıl nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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