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'nda üç katlı binada

'nda üç katlı bir binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen nedeniyle bazı vatandaşlar dumandan etkilendi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 06:55
Beyoğlu'nda üç katlı binada yangın

Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokağı'nda üç katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , Şişli ve Fatih ilçeleri itfaiye görevlilerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanların kendi imkanlarıyla dışarı çıkmasının ardından bölgeye gelen itfaiyeciler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren bina sakinlerine ise sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Beyoğlu'nda üç katlı binada yangın
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