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’da foku görüntülendi

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Bodrum’da Akdeniz foku görüntülendi
'da kürek takımı antrenmanı sırasında sporcular, liman girişinde foku görüntüledi. Akdeniz Foku Araştırma Grubu gönüllüsü Mustafa Ünlü, Bodrum yarımadasının hemen hemen her yerinde farklı Akdeniz fokları ve fok ailelerinin görüntülendiğini belirterek, "Bodrum hâlâ Akdeniz fokunun yaşam alanıdır. Akdeniz fokunu korumak için kıyı şeridinde tahribatı engellemek gereklidir" dedi. Yaklaşık bir saat Bodrum Kalesi ve liman girişinde avlandığı görülen Akdeniz foku daha sonra gözlerden kayboldu.
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Bodrum’da Akdeniz foku görüntülendi
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