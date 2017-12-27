Bodrum’da Akdeniz foku görüntülendi

Bodrum
'da kürek takımı antrenmanı sırasında sporcular, liman girişinde Akdeniz
foku görüntüledi. Akdeniz Foku Araştırma Grubu gönüllüsü Mustafa Ünlü, Bodrum yarımadasının hemen hemen her yerinde farklı Akdeniz fokları ve fok ailelerinin görüntülendiğini belirterek, "Bodrum hâlâ Akdeniz fokunun yaşam alanıdır. Akdeniz fokunu korumak için kıyı şeridinde tahribatı engellemek gereklidir" dedi. Yaklaşık bir saat Bodrum Kalesi ve liman girişinde avlandığı görülen Akdeniz foku daha sonra gözlerden kayboldu.