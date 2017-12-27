Giresun
'da polisten kaçan ve ters şeride giren uyuşturucu
kuryesinin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alper Nebil'in babası Bahtişan Nebil, "O zehir
taciri evimize ateş düşürdü. Başka gençler ölmesin. O adam binlerce genci zehirleyecekti" dedi. Çevresinde oldukça sevilen Alper'in çalıştığı marketteki arkadaşları da şokta... Alper'den geriye arkadaşlarıyla birkaç gün önce çektirdiği son fotoğrafları kaldı.
Önceki gece meydana gelen cinayet gibi kaza
da İran uyruklu sürücü Hamed Esmaeillou "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında ters şeride giren otomobil, Alper Nebil yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sırasında işten eve dönen Alper Nebil (22) hayatını kaybetti, diğer sürücü hafif yaralandı. Hamed Esmaeillou'nun kullandığı otomobilde yapılan aramada bagaj ve gizli bölmelere saklanmış 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi. Esmaeillou'nun Ağrı'dan İstanbul'a uyuşturucu götürdüğü belirlendi.
'GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKTİ'
Çalıştığı marketten eve dönerken
hayatını kaybeden Alper Nebil'in ailesi
acı haberle yıkıldı. Esnaf olan baba
Bahtişan Nebil (56), "Oğlum markette
çalışıyordu. İşten eve dönerken bu kaza
yaşandı. O zehir taciri evimize ateş
düşürdü. Bu kaza olmasaydı o zehir
taciri kim bilir kaç gencimizi zehirleyecekti. Uyuşturucu ticareti yapan o adama yardım ve yataklık yapan herkes cezasını çeksin. Başka gençler ölmesin. Gençlerimize sahip çıkalım, bu ticaretle uğraşanlara da göz açtırmayalım" dedi. Alper'in ağabeyi Serter Nebil (26) ise "Biz iki kardeştik. Alper benim her şeyimdi. Artık bir yanım eksik olacak. O zehir taciri, kardeşimi benden aldı. Alper'in hiçbir suçu yoktu. İşten eve dönüyordu. Acımız çok büyük" diye konuştu. Talihsiz gencin cenazesi Giresun'da Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Züleyha BAŞKIRAN /
GİRESUN
Alper Nebil (22)'den (gözlüklü) geriye arkadaşlarıyla birkaç gün önce çektirdiği son fotoğrafları kaldı.