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Evimize ateş düşürdü

’da polisten kaçan kuryesinin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Alper’in ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Baba Nebil: “O uyuşturucu kuryesine yardım ve yataklık yapanların hepsi cezalandırılsın”

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Evimize ateş düşürdü
'da polisten kaçan ve ters şeride giren kuryesinin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alper Nebil'in babası Bahtişan Nebil, "O taciri evimize ateş düşürdü. Başka gençler ölmesin. O adam binlerce genci zehirleyecekti" dedi. Çevresinde oldukça sevilen Alper'in çalıştığı marketteki arkadaşları da şokta... Alper'den geriye arkadaşlarıyla birkaç gün önce çektirdiği son fotoğrafları kaldı.
Önceki gece meydana gelen cinayet gibi da İran uyruklu sürücü Hamed Esmaeillou "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında ters şeride giren otomobil, Alper Nebil yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sırasında işten eve dönen Alper Nebil (22) hayatını kaybetti, diğer sürücü hafif yaralandı. Hamed Esmaeillou'nun kullandığı otomobilde yapılan aramada bagaj ve gizli bölmelere saklanmış 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi. Esmaeillou'nun Ağrı'dan İstanbul'a uyuşturucu götürdüğü belirlendi.

'GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKTİ'
Çalıştığı marketten eve dönerken hayatını kaybeden Alper Nebil'in ailesi acı haberle yıkıldı. Esnaf olan baba Bahtişan Nebil (56), "Oğlum markette çalışıyordu. İşten eve dönerken bu kaza yaşandı. O zehir taciri evimize ateş düşürdü. Bu kaza olmasaydı o zehir taciri kim bilir kaç gencimizi zehirleyecekti. Uyuşturucu ticareti yapan o adama yardım ve yataklık yapan herkes cezasını çeksin. Başka gençler ölmesin. Gençlerimize sahip çıkalım, bu ticaretle uğraşanlara da göz açtırmayalım" dedi. Alper'in ağabeyi Serter Nebil (26) ise "Biz iki kardeştik. Alper benim her şeyimdi. Artık bir yanım eksik olacak. O zehir taciri, kardeşimi benden aldı. Alper'in hiçbir suçu yoktu. İşten eve dönüyordu. Acımız çok büyük" diye konuştu. Talihsiz gencin cenazesi Giresun'da Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Züleyha BAŞKIRAN / GİRESUN


Alper Nebil (22)'den (gözlüklü) geriye arkadaşlarıyla birkaç gün önce çektirdiği son fotoğrafları kaldı.
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Evimize ateş düşürdü
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