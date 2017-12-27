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İki kardeş mucizeye adım attı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017
İki kardeş mucizeye adım attı

'nın kırsal mahallesi Botsa'da yaşayan Muzaffer ve Ayşe Akyol çiftinin 4 çocuğundan Havva Nur (17) ile Sema Nur'a (14), motor gerilik (yürüme bozukluğu) ve glikojen depo hastalığı teşhisi konuldu. Yüzde 80 fiziksel engelli olan iki kardeşin tedavileri, tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan baba Muzaffer Akyol'un maddi imkânsızlıkları nedeniyle düzenli olarak yaptırılamadı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru devreye girdi iki kardeşin tedavisi Meram Tıp Fakültesi'nde başlatıldı. 10 gün içinde iki kardeş yeniden adım atmaya başladı.

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İki kardeş mucizeye adım attı
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