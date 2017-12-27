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mezunları olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca () mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi i olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı kaydedildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 02:05
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi i olarak atanabilmesine ilişkin açıklama yapılması gerektiği belirtildi

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"Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır."

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İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
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