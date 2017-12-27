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Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı

'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, iddiaya göre yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 23:27 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 23:32
Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı

Sosyal medyaya düşen bir görüntüye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5. sanayi sitesinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir 10 yaşlarında bir çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oldu. Olay sonrasında çocuğun elbiseleri tutuşurken, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz çocuk, durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, havayolu ile 'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) 'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI!

Öte yandan, yaşanan olay başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, ateş yakmak isteyen çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oluyor. Alevler içinde kalan çocuk, yola doğru ilerlerken çocuğu gören çevredeki esnaflar yardımına koşuyor.

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Isınmak isteyen çocuk alevler içinde kaldı
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