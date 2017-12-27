Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

'da gecesi 37 bin görev yapacak

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, 21 Aralık'tan itibaren kademeli olarak kent genelinde uygulanmaya başlandı. 'da ise, gecesi, 37 bin in görev yapacağı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 22:48
İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

Emniyet Müdürlüğü'nce, etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.

Son dakika: İstanbul'da yılbaşı öncesi dev operasyon!

Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin in 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN