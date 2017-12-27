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Jandarma’dan milyonluk operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Aylar süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarla piyasa değeri 1 Milyon lira olan 4 kilogram Kokain ile 1 kilo Eroin maddesi ve bir miktar Afyon Sakızı maddesi ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 10:05
Jandarma’dan milyonluk operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; yurtdışından temin edilen yüklü miktarda Kokain maddesinin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli şahıs tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

1 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde A.B. isimli şahsın insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, takibe aldığı A.B.'yi Bahçelievler Hürriyet Mahallesindeki bir lokantanın deposuna düzenlediği şok operasyonla yakaladı. Lokantanın deposunda yapılan aramalarda; alışveriş poşetleri içerisinde piyasa değeri 1 Milyon lira olan 4 kilogram Kokain maddesi piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.

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Jandarma’dan milyonluk operasyon!
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