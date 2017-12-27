Kadına satırlı saldırı güvenlik kamerasında

Bolu'da satırlı saldırıya uğrayan kadının kocası ve arkadaşı yakalandı. Aktaş Mahallesi'nde geçen hafta yaşadığı apartmana giren A.K'ye (40) bina girişinde bir kişi satırla saldırdı. Şüpheli
, apartman sakinlerinin gelmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takip neticesinde Ankara'ya gittiği belirlenen şüpheli İ.P.'yi (32), gözaltına aldı. Şüpheli İ.P'nin, ilk ifadesinde, saldırı esnasında evin yakınındaki bir araçta beklediğini iddia ettiği A.K'nin eşi E.K. de (48) gözaltına alındı. A.K. ile E.K'nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi. Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüpheli İ.P.'nin satırlı saldırısından korkup kaçtığı görüldü.