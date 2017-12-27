Haberler > Yaşam Haberleri > Migren ağrısını engelleyen kol bandı

ağrısını engelleyen kol bandı

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Migren ağrısını engelleyen kol bandı
Bilim insanları, tedavisinde umut verici bir çalışmaya imza attı. Migren ataklarını elektrik titreşimleri göndererek engelleyen kol bandı üretildi. Elektrik titreşimlerinin beyne giden acı sinyallerini engelleyebileceğini kaydeden araştırma ekibi, yaklaşık 300 hasta üzerinde denenen kol bandının migren atağının ilk dakikalarında devreye girerek semptomları azalttığını ifade etti. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı David Yarnitsky, hastanın akıllı telefonu yardımıyla elektrik titreşimlerinin boyutunu belirleyebileceğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Migren ağrısını engelleyen kol bandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN