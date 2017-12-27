Migren ağrısını engelleyen kol bandı

Bilim insanları, migren
tedavisinde umut verici bir çalışmaya imza attı. Migren ataklarını elektrik titreşimleri göndererek engelleyen kol bandı üretildi. Elektrik titreşimlerinin beyne giden acı sinyallerini engelleyebileceğini kaydeden araştırma ekibi, yaklaşık 300 hasta üzerinde denenen kol bandının migren atağının ilk dakikalarında devreye girerek semptomları azalttığını ifade etti. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı David Yarnitsky, hastanın akıllı telefonu yardımıyla elektrik titreşimlerinin boyutunu belirleyebileceğini ifade etti.