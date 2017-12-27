Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya paylaşımları tepki çeken öğretmeni görevden aldı

MESAJLAR YAYINLAMIŞTI...



Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınlamıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI...

Konya'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, 'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.



DHA'nın haberine göre merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı'yı görevden aldı.

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