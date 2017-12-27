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Sancaktepe'de bir evde 2 kişi ölü bulundu
Sancaktepe
'de bir evde 2 kişi ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.12.2017
15:23
Sancaktepe
Sarıgazi'de bulunan 5 katlı binadaki bir dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu.
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