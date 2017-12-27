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'de bir evde 2 kişi ölü bulundu

Giriş Tarihi: 27.12.2017 15:23
Sancaktepe'de bir evde 2 kişi ölü bulundu

Sarıgazi'de bulunan 5 katlı binadaki bir dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu.

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Sancaktepe'de bir evde 2 kişi ölü bulundu
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