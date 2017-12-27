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'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

Sarıgazi'de bulunan 5 katlı binadaki bir dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 15:52
Sancaktepe'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

Sarıgazi'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K. 'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B., gözaltına alındı. Polisin olayla ilgil incelemesi sürüyor.

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Sancaktepe'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu
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