Tayfun’un serbest bırakılması için 10 bin imza

Olay, Saray
ilçesi Ayaspaşa
Mahallesi'nde meydana
geldi. Bir fabrikada
çalışan Tayfun
Vuran, iş yerinden
erken çıkıp, evine
geldi. Kapıyı açamayan
Vuran, eşi Kader
Vuran'ı aradı. Eşinin
ısrarla çiğ köfte alıp,
eve öyle gelmesini
istemesinden şüphelenen
Tayfun Vuran
kapıyı açtırarak içeri
girdi. 7 yaşındaki
çocuğunun uyuduğu
odadaki dolapta
bulduğu, evli ve
3 çocuklu Serkan
Sevim'i bıçakla öldüren
Vuran, 4 aylık
hamile eşi Kader'i
de yaraladı. Polisi
arayıp, teslim olan
Vuran çıkarıldığı
mahkemece, 'kasten
öldürme' suçundan
tutuklandı. Olayın
ardından imza platformu
'www.change.org' üzerinden
Tayfun Vuran'ın serbest
bırakılması için
kampanya başlatıldı.
Kampanyayla 24
saatte yaklaşık 10
bin imza toplandı.
Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı
'na
iletileceği belirtildi.