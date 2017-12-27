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Tayfun’un serbest bırakılması için 10 bin imza

'da evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan Tayfun Vuran'ın (35) serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Tayfun’un serbest bırakılması için 10 bin imza
Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Tayfun Vuran, iş yerinden erken çıkıp, evine geldi. Kapıyı açamayan Vuran, eşi Kader Vuran'ı aradı. Eşinin ısrarla çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istemesinden şüphelenen Tayfun Vuran kapıyı açtırarak içeri girdi. 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki dolapta bulduğu, evli ve 3 çocuklu Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Vuran, 4 aylık hamile eşi Kader'i de yaraladı. Polisi arayıp, teslim olan Vuran çıkarıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından imza platformu 'www.change.org' üzerinden Tayfun Vuran'ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların 'na iletileceği belirtildi.
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Tayfun’un serbest bırakılması için 10 bin imza
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