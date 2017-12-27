Yedi saat yürüyüp, Ege’de kayboldular

İnsan kaçakçılarının yönlendirmesiyle, İzmir
'in merkezinden Çeşme'ye kadar yürüyen 42 kaçak, dün sabah saatlerinde, Alaçatı'dan lastik botla denize açıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan kaçaklar, yönlerini kaybedip, başı boş bir şekilde denizde sürüklenirken, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik
botu tarafından fark edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'si Irak, 35'i Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.
İki yıldır Türkiye'de bulunduğunu belirten bir Afgan kadın kaçakçılarla 500 dolara anlaştıklarını, yakalanmaları halinde paranın iade edilmeyeceğini ancak ikinci kez denemeleri durumunda kendilerinden para alınmayacağı sözünün verildiğni söyledi. Afgan kadın "Kaçakçılar botun motorunu çalıştırıp gitti. Kimse kullanmayı bilmiyordu. Yönümüzü şaşırdık. Başı boş dolaşırken Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı" dedi.