91 yaşında tüm organlarını bağışladı

Gökdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevresinde organ bağışına dikkati çekmek için bağış yapmaya karar verdiğini söyledi.

"TOPRAK OLACAĞINA İNSANLARA FAYDASI OLSUN"

Davranışının çevreye örnek olmasını isteyen Gökdal, "Yarın öldükten sonra toprak olacağına insanlara faydası olsun. Bu davranışımı halk görsün ve daha fazla organ bağışı yapılsın istiyorum. İçimden gelerek yaptım. Onlar da benim gibi yardım etsinler. Organ bağışı yapacaklar, insanlar kurtaracak. Ölsek toprak olup gidecek. Böbreğimden, ciğerimden, gözümden, midemden nereden isterlerse alsınlar." diye konuştu.

Gökdal, istediği kızı anne ve babasının almamasından dolayı hiç evlenmediğini de dile getirdi.

Isparta Şehir Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Mustafa Yiğit ise organ bağışının Türkiye'de önemli bir problem olduğunu kaydetti. İnsanların organ bağışına yeterince ilgi göstermediğini dile getiren Yiğit, "Halil amcamız büyük bir duyarlılık gösterdi. 91 yaşında olmasına rağmen organ bağışında bulundu. Bu durum özellikle gençlerimize örnek olması gereken bir hareket." dedi.

Gökdal, Isparta Şehir Hastanesi Organ Bağış Koordinatörlüğünde gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından tüm organlarını bağışladı.