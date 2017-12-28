Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bu kadın öğretmenlik yapmasın

Bu lik yapmasın

’da in vicdansızlığı akıllara durgunluk verdi... 14 yaşındaki lise öğrencisini diz çöktürdü, saçından tutup birçok kez tokatladı. Uzmanlar uyardı: Bu kadın öğretmenlik yapmamalı

Giriş Tarihi: 28.12.2017
Bu kadın öğretmenlik yapmasın
'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 'nde biyoloji ve sağlık derslerine giren S.K. sınıf öğrenmeni olduğu 9/B sınıfı, öğrencilerinden M.Ö.'yü, derslerini dinlemediği gerekçesiyle okuldaki başka bir sınıfa aldırdı. Geçen hafta 9/B'ye derse giden öğretmen, M.Ö.'nün de sınıfta olduğunu görünce sinirlendi. Öğrenciyi tahtanın önüne çıkaran öğretmen, diz çöktürdükten sonra "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek tokatlamaya başladı. Hırsını alamayınca da ayağa kaldırdığı öğrenciyi, bu kez kaçmaması için saçından tutup tokatlamaya devam etti. Öğrencilerden M.Y. ise bu dayak anını cep telefonuyla görüntüledi. Bunun üzerine M.Y.'nin babası O. Y. müdür ile görüşmek üzere okula gitti. Ancak, iddiaya göre okul müdürü görüntülerin silinmemesi halinde M.Y.'nin okuldan atılabileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren M.Y.'nin babası O.Y., oğlunun bir suç işlemediğini, asıl suçlunun ise öğrenciye şiddet uygulayan kadın öğretmen olduğunu müdüre anlatmaya çalıştı ancak müdür tehditte ısrarcı oldu. Söz konusu video internette yayılınca skandal ortaya çıktı. O.Y., "Bir öğretmenin, öğrenciyi dövmesi olur mu? Biz çocuklarımızı öğretmenlere güvenerek gönderiyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama bu olayları görünce zorumuza gidiyor. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI
Öğretmen hakkında İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K.'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi. İHA

'YAPTIĞI TAM ANLAMIYLA İSTİSMAR'
Korkunç olayı Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Yelda Tan değerlendirdi: "Bu öğretmenin yaptığı tamamen bir istismar. Hem de çok boyutlu bir istismar. Çocuğa uygulanan fiziksel, duygusal ve sözlü bir istismar bu dayağın adı. Pedagoji (eğitim bilimi) yaklaşımından yoksun bir öğretmen var karşımızda. Oysaki öğretmen ilk önce çocukla empati kurabilmeli. Çocuğu anlayabilmeli ve duyarlı olması gerekiyor. Dersi dinlemeyen çocuğa yönelik yöntemleri pedagoji açısından bilmesi gerekir. Bu dayak, çocuğun psikolojisini çok kötü ekleyebilecek bir durum. Çocuk, bu olayla ciddi bir travma yaşadı. Stres bozukluğu belirtileri gösterebilir okula gitmek istemeyebilir, okul korkusu geliştirebilir, derslere ilgisini kaybedebilir."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kadın öğretmenlik yapmasın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN