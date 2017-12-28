Bu kadın öğretmenlik yapmasın

Samsun
'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde biyoloji ve sağlık derslerine giren kadın öğretmen
S.K. sınıf öğrenmeni olduğu 9/B sınıfı, öğrencilerinden M.Ö.'yü, derslerini dinlemediği gerekçesiyle okuldaki başka bir sınıfa aldırdı. Geçen hafta 9/B'ye derse giden öğretmen, M.Ö.'nün de sınıfta olduğunu görünce sinirlendi. Öğrenciyi tahtanın önüne çıkaran öğretmen, diz çöktürdükten sonra "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek tokatlamaya başladı. Hırsını alamayınca da ayağa kaldırdığı öğrenciyi, bu kez kaçmaması için saçından tutup tokatlamaya devam etti. Öğrencilerden M.Y. ise bu dayak anını cep telefonuyla görüntüledi. Bunun üzerine M.Y.'nin babası O. Y. müdür ile görüşmek üzere okula gitti. Ancak, iddiaya göre okul müdürü görüntülerin silinmemesi halinde M.Y.'nin okuldan atılabileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren M.Y.'nin babası O.Y., oğlunun bir suç işlemediğini, asıl suçlunun ise öğrenciye şiddet uygulayan kadın öğretmen olduğunu müdüre anlatmaya çalıştı ancak müdür tehditte ısrarcı oldu. Söz konusu video internette yayılınca skandal ortaya çıktı. O.Y., "Bir öğretmenin, öğrenciyi dövmesi olur mu? Biz çocuklarımızı öğretmenlere güvenerek gönderiyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama bu olayları görünce zorumuza gidiyor. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.
OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI
Öğretmen hakkında İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K.'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi. İHA
'YAPTIĞI TAM ANLAMIYLA İSTİSMAR'
Korkunç
olayı Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Yelda Tan değerlendirdi: "Bu öğretmenin yaptığı tamamen bir istismar. Hem de çok boyutlu bir istismar. Çocuğa uygulanan fiziksel, duygusal ve sözlü bir istismar bu dayağın adı. Pedagoji (eğitim bilimi) yaklaşımından yoksun bir öğretmen var karşımızda. Oysaki öğretmen ilk önce çocukla empati kurabilmeli. Çocuğu anlayabilmeli ve duyarlı olması gerekiyor. Dersi dinlemeyen çocuğa yönelik yöntemleri pedagoji açısından bilmesi gerekir. Bu dayak, çocuğun psikolojisini çok kötü ekleyebilecek bir durum. Çocuk, bu olayla ciddi bir travma yaşadı. Stres bozukluğu belirtileri gösterebilir okula gitmek istemeyebilir, okul korkusu geliştirebilir, derslere ilgisini kaybedebilir."