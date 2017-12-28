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Çekiçli vahşet

’da iki kardeşi çekiç ve bıçakla öldüren, daha sonra gittiği kahvede de 1 kişiyi aynı yöntemle yaralayan Mehmet B., yakalandı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
Çekiçli vahşet

Sancaktepe'de 4 kişinin konakladığı eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis sevk edildi. Polis, evde (41) ve Metin Kaymaz'ın (44) cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B.'nin saat 09.00 sıralarında gittiği kahvehanede de diğer ev arkadaşı Batmaz'ı çekiç ve bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. Yakalanan zanlı Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Polis merkezinden çıkışta "Pişmanım" dedi.

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Çekiçli vahşet
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