Çekiçli vahşet

İstanbul Sancaktepe'de 4 kişinin konakladığı eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis sevk edildi. Polis, evde Barış Kaymaz (41) ve Metin Kaymaz'ın (44) cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B.'nin saat 09.00 sıralarında gittiği kahvehanede de diğer ev arkadaşı Batmaz'ı çekiç ve bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi. Yakalanan zanlı Mehmet B., sağlık kontrolünden geçirildi. Polis merkezinden çıkışta "Pişmanım" dedi.

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