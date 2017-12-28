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'daki o sapık yakalandı

’da Suriyeli hamile kadını okula götürdüğü çocuklarının gözleri önünde ettikten sonra kayıplara karışan şahıs, kurulan özel ekibin titiz çalışması sonucu yakalandı. 3 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 19:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 20:03
Diyarbakır'daki o sapık yakalandı
'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde 11 Aralık Pazartesi günü iki çocuğunu okula götüren Suriyeli Esir H.'yi, çocuklarının gözleri önünde elle eden şahsın yakalanmasına yönelik olayın hemen ardından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşan özel bir ekip kuruldu.



Olayın meydana geldiği bölgedeki MOBESE ve esnaflara ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın Şahin D. olduğu belirledi. Şahsın, aynı mahalledeki 850. Sokak'ta ikamet ettiğini tespit eden polis, evin çevresine pusu kurarak, Şahin D.'nin gelmesini bekledi. Bugün eve gelen ve polis ekiplerini fark ederek, kaçmaya çalışan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.



bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından arandığı da öğrenilen şahıs, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..
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Diyarbakır'daki o sapık yakalandı
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