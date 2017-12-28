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Düğünde maganda kurşunu: 5’i çocuk 6 kişi yaralandı

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
Düğünde maganda kurşunu: 5’i çocuk 6 kişi yaralandı
'te bir düğünde havaya sıkılan pompalı tüfekten çıkan saçmalar 5'i çocuk 6 kişiyi yaraladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydının bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı öğrenildi.
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Düğünde maganda kurşunu: 5’i çocuk 6 kişi yaralandı
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