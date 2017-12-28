En pratik yılbaşı sofraları

Yılbaşı
sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor. Bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de alelacele arkadaşlarımı ağırlamak için oradan oraya koştururken...
HİNDİ İÇİN VAKTİNİZ YOKSA...
Yılbaşı sofrasının olmazsa olması hindidir ancak hindi vakit alan bir operasyondur. Önceden haşlanması, ardından fırınlanması, yanındaki kestaneli pilavı gibi epey vakit ve emek alır yılbaşı hindisi yapmak. Eğer yılbaşı günü çalıştıysanız ve fazla vaktiniz olmayacaksa, hindi pişirmeye hiç kalkışmayın derim. Yılbaşı sofrası için alternatif davet yemeği arıyorsak, fırında levrek idealdir. Şimdi size en hızlı, en havalı yılbaşı sofraları
ndan birini kuruyorum. Buyurun İdilika'nın 30 dakikalık yılbaşı sofrasına... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
FIRINDA NEFİS LEVREK
1 adet levrek
1 küçük kırmızı soğan
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
2 dilim limon
Tuz
YAPILIŞI: Kırmızı soğanı halka halka doğrayıp fırın tepsisine döşeyin. Levrekleri yıkayıp soğanların üzerine yerleştirin. Elma sirkesini ve tuzu balıkların üzerine dökün. Limon dilimlerini de en üste yerleştirerek önceden ısıttığınız fırında pişirin. Haşlanmış patates, roka ve kırmızı soğan ile birlikte servis edin.
KIRMIZI YILBAŞI PASTASI
MALZEMELER:
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
2.5 su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
KREMASI İÇİN:
250 gr. labne peyniri
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
SÜSLEMEK İÇİN:
1 kase böğürtlen
1 adet kivi ve mandalina
1 kase ahududu
YAPILIŞI:
Yumurta ve şeker çırpılır diğer tüm malzeme ilave edilir. Muffin kalıpları yağlanarak kek harcı dökülür. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirilir. Krema malzemesi mikser ile çırpılır. Pişen kırmızı kekler ortadan ikiye kesilir. Aralarına ve üzerine krema sürülür, meyvelerle süslenir.
PÜF NOKTASI
Kekin içine isterseniz iki kaşık kakao ekleyerek, un miktarını azaltabilirsiniz.
Patlıcanlı caprese
MALZEMELER:
2 adet patlıcan
2 adet yumurta
1 kase un
1 kase galeta unu veya ekmek kırıntısı
2 paket suda mozarella
20 gr. (1 paket ) taze fesleğen
2 adet domates
YAPILIŞI:
Patlıcanlar alacalı olarak soyulur. Halka halka doğranır. Tuzlanır. Önce una bulanır, ardından çırpılmış yumurta, en son olarak da galeta ununa bulanıp kızgın yağda arkalı önlü kızartılır. Bir dilim çıtır patlıcan üzerine bir dilim mozarella, bir dilim domates ve taze fesleğe yaprağı kat kat dizilip servis edilir.
PÜF NOKTASI
Patlıcanları galeta unu yerine mısır ununa da bulayabilirsiniz.
Kırmızı biberli somon füme suşi
MALZEMELER:
3 adet közlenmiş kırmızı biber
100 gr. labne peyniri
1 paket somon füme
Doğranmış dereotu
2 yemek kaşığı mayonez
YAPILIŞI:
Közlenmiş biber, ortasından yarılarak açılır. Labne peyniri ve mayonez karıştırılır. Doğranmış dereotu eklenir. Közlenmiş biberin üzerine mayonezli labne sürülür. Somon füme koyulur. Rulo halinde sarılır, dilim dilim kesilir. Dereotu ile servis edilir.
İDİL ÇİMRİN