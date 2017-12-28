Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi

baronu ve adamları adliyeye sevk edildi

’da zorla senet imzalattırdıkları kadınlar fuhşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:04
Fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.'nın yaptığı çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca , cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şebeke lideri Hakan A.'ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.'nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN