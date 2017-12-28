Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İşçiler inşaatta ceset buldu

İşçiler ta ceset buldu

Esenyurt'ta bir ta erkek cesedi bulundu. İşçilerin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 16:13
İşçiler inşaatta ceset buldu

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi 730 Sokak üzerinde bulunan bir ta, işçiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye rastladı. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Celal Çubu adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Görgü tanığı inşaat çalışanları, ölen kişinin yanında uyuşturucu madde gördüklerini iddia etti.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLARI GÖRDÜK"

İşçiler, inşaatta uyuşturucu madde kullananlara daha önce şahit olduklarını söyledi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşçiler inşaatta ceset buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN