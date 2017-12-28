İzmir'de erkek cesedi bulunmuştu! 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 22 Aralık gecesi 1492 Sokak'ta atıl durumdaki depoda 46 yaşındaki Serdar Gemalmaz'ın cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.D. (44) ifadesinde, Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, ardından kavga ettiklerini ve bu sırada onun başına vurduğunu belirttiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir'de geçen cuma atıl durumdaki bir depoda üstünden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulunmuş, söz konusu depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede araştırma başlatmış ve 3 kişiyi gözaltına almıştı.