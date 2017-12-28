Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

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'nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi. Olay, Mezbahane yolu Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç arkadaşı Eşref Coşkun ile birlikte, buluşmak için sözleştiği kız arkadaşını beklerken, yanlarına 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri, tabancasını çıkarıp, Koç'a bir el ateş etti. Hüseyin Koç, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Eşref Coşkun'u da döven şüpheliler minibüsle kaçtı.
ZANLILAR YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen
sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Ancak Hüseyin Koç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşref Coşkun'un ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, 4 adrese baskın düzenledi. Baskınlarda cinayet zanlısı C.Y. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.