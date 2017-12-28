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'da ev ı: 4 ölü

'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan da baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 11:20
Konya'da ev yangını: 4 ölü

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞILDI

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Konya'da ev yangını: 4 ölü

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Konya'da ev yangını: 4 ölü
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