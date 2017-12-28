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'da otomobil takla attı: 6 yaralı

'nın Salihli ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 12:05
Manisa'da otomobil takla attı: 6 yaralı
, E-96 karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Nihal A. (38) yönetimindeki 35 MME 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak diğer şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Özlem C. (40), Şerife T. (42), Mustafa T. (6), Yusuf A. (11) ve Mustafa A. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Manisa'da otomobil takla attı: 6 yaralı
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