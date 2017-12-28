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’nda anıldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
Mehmet Akif Ersoy Beyoğlu’nda anıldı
Milli şair , vefatının 81. yılında, hayatını kaybettiği 'ndaki Mısır Apartmanı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Beyoğlu Belediye Başkanı , Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Demircan, "Korkma' diyerek başta milletimiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına, bağımsızlığa, istiklale ve zafere olan inancını aşıladı. Türk milleti kendisine minnettardır" dedi. Dev bir Türk bayrağının asıldığı apartmanın önüne karanfiller bırakıldı. Bu arada İstanbul'dan 15 okulun öğrencileri "Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında Ersoy anısına Beyazıt Camisi önünden Süleymaniye Camisi'ne kadar yürüdü.
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Mehmet Akif Ersoy Beyoğlu’nda anıldı
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