Mehmet Akif Ersoy Beyoğlu’nda anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy
, vefatının 81. yılında, hayatını kaybettiği Beyoğlu
'ndaki Mısır Apartmanı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Demircan, "Korkma' diyerek başta milletimiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına, bağımsızlığa, istiklale ve zafere olan inancını aşıladı. Türk milleti kendisine minnettardır" dedi. Dev bir Türk bayrağının asıldığı apartmanın önüne karanfiller bırakıldı. Bu arada İstanbul'dan 15 okulun öğrencileri "Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında Ersoy anısına Beyazıt Camisi önünden Süleymaniye Camisi'ne kadar yürüdü.