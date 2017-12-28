Milli Piyango bilet sorgulama! Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Bu sene 2018 Yılbaşı özel çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Milli Piyango Genel Müdürlük hizmet binasında yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, yılbaşı çekilişindeki rakamların tam listesi sabah.com.tr'de olacak. Peki 2018 Milli Piyango Özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı, 2018 yılı için idare tarafından 61 milyon lira olarak duyuruldu. 31 Aralık akşamı dağıtılacak diğer ikramiye tutarları ise 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.
Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde "3" rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde "3" rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. "3"ü izleyen "6" ve "7" rakamları 13'er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, "5" rakamı 11 kez, "1", "2" ve "9" rakamları ise 10'ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişlerinin en "talihsiz" rakamı ise '0' oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5'inde "0" rakamı yer aldı.
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