Milli Piyango büyük ikramiyesiyle bunları alabileceksiniz! Bitcoin, Tesla...
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek.
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:15Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:27
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.