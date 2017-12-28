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büyük ikramiyesiyle bunları alabileceksiniz! Bitcoin, Tesla...

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyle yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nin Model S'inden 255 adet, 57 bin cumhuriyet altını ya da İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa alınabilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 15:27
Milli Piyango büyük ikramiyesiyle bunları alabileceksiniz! Bitcoin, Tesla...

İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

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Milli Piyango büyük ikramiyesiyle bunları alabileceksiniz! Bitcoin, Tesla...
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