Oy sandıkları sahipsiz kedilere yuva oldu

Gaziantep
Hayvanat Bahçesi tarafından hazırlanan proje ile geçmişte kullanılan ahşap oy sandıkları, yerini şeffaf sandıklara bırakmasının ardından boşa çıktı. Yüksek Seçim Kurulundan alınan 500 adet ahşap sandık, gerekli tadilatları yapıldıktan sonra kediler için özel yuva haline getiriliyor.
Gazinatep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, kedilerin her türlü konforunun düşünülerek onarılan sandıkların vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade etti.
Soğuk havalara karşı sandıkların içerisine pelüş, halı ve strafor konulduğunu da belirten Özsöyler, "Toplam 2017 yılında 500 tane seçim sandığını kedi barınağı haline getirerek vatandaşlarımıza dağıtmış bulunmaktayız. Bunları önce Yüksek Seçim Kurulundan Gaziantep'e getirip gerekli tamiratlarını yaptıktan sonra kedilerin gireceği şekilde tasarladık. Ve aynı zamanda içine strafor, halılar ve peluşlar koyarak rahat bir ortam hazırladık. Ve havaların soğuması ile 150 tane daha yaptırdık bunları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz" diye konuştu.
Dağıtılan sandıkları alan vatandaşlar da projeden memnuniyetini dile getirerek, hayvanat bahçesi yetkililerine teşekkür etti