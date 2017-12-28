"Polisim" dedi 18 bin 600 lira dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, H.M.S. isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtıp, B.K. adlı vatandaşı 18 bin 600 lira dolandırdı. Dolandırılan şahsın şikayeti üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, parayı alarak olay yerinden uzaklaşan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.M.S'yi, Merkez Mahallesi Eski Mezitli Yolu üzerinde kiralık bir arabada yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında bir kuru sıkı tabanca ile dolandırdığı 18 bin 600 lira parayı ele geçirdi.

Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.