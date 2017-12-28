‘Sakin kent’te deniz suyu 25 metre çekildi

Muğla
'nın Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi. Hava sıcaklığının 17 derece olması nedeniyle yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre kadar çekildiğini belirtti. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesiyle bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.