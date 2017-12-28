Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Sakin kent’te deniz suyu 25 metre çekildi

‘Sakin kent’te deniz suyu 25 metre çekildi

Giriş Tarihi: 28.12.2017
‘Sakin kent’te deniz suyu 25 metre çekildi
'nın Ula ilçesinde "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi. Hava sıcaklığının 17 derece olması nedeniyle yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre kadar çekildiğini belirtti. Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesiyle bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sakin kent’te deniz suyu 25 metre çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN