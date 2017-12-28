Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şans Topu sorgula! 27 Aralık Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula...

sorgula! 27 Aralık Şans Topu sonuçları sorgula...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabı belli oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği 27 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı. İdaresi denetiminde gerçekleşen Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki büyük ikramiye numaralarını bilen çıktı mı? Bu kez ikramiyeyi iki kişi paylaştı. İşte Şans Topu bilet sorgulama...

Giriş Tarihi: 28.12.2017 16:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 16:18
Şans Topu sorgula! 27 Aralık Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula...

çekilişi sona erdi. Her zaman olduğu gibi İdaresi'nde düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu hafta ikramiyeyi 2 kişi kazandı. 27 Aralık Şans Topu sonuçlarını sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz. Haftanın şanslı numaraları ise 6, 8, 25, 33 + 5 oldu. Bununla birlikte arama motoru Google'da da çekiliş sonuçları aranmaya başladı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA - TIKLA -

ŞANS TOPU'NDA DEVİR NASIL OLUR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

5+1 bilen kişi sayısı : 2 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 360.891,50 TL
5 bilen kişi sayısı : 25 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.887,55 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 241- Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 299,95 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.712 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,45 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.653 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,35 TL
3 bilen kişi sayısı : 78.260 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 62.428 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 214.903 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sorgula! 27 Aralık Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN