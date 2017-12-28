Şans Topu sorgula! 27 Aralık Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula...

Şans Topu çekilişi sona erdi. Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi'nde düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu hafta ikramiyeyi 2 kişi kazandı. 27 Aralık Şans Topu sonuçlarını sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz. Haftanın şanslı numaraları ise 6, 8, 25, 33 + 5 oldu. Bununla birlikte arama motoru Google'da da çekiliş sonuçları aranmaya başladı.

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ŞANS TOPU'NDA DEVİR NASIL OLUR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

5+1 bilen kişi sayısı : 2 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 360.891,50 TL

5 bilen kişi sayısı : 25 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.887,55 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 241- Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 299,95 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.712 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,45 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.653 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,35 TL

3 bilen kişi sayısı : 78.260 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 62.428 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 214.903 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

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