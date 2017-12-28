Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Balıkesir, Aydın, Muğla, Antalya ve Çanakkale'de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 13:45
Son dakika: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) başlayacak sağanakların, bu gece ve yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) yarın görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, 30 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Aydın ve Muğla çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların ise kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ayrıca bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak sağanakların, yarın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek sel, ani sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN