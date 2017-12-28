Yabancı gelinlerden okkalı Türk kahvesi

Antalya
'da, Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER
) tarafından düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı. Manavgat Belediyesi
, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Manavgat Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi desteğiyle bir otelde düzenlenen yarışmaya, yerleşik yabancılar ilgi gösterdi. Yabancı gelinler, etkinlikte önce oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra sema sunup sahne şovları gerçekleştirdi. Yarışmaya katılan 8 yabancı gelin önce kahve çekirdeklerini el değirmenlerinde öğüttü, daha sonra hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda İsveçli Malin Larsson birinci, Rus asıllı Valentina Oruç ikinci ve Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu. MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı "Üyelerimiz Türk kültürüne çok meraklı, öğrenmek istiyor. Bununla birlikte etkinliği Türk kahvesi yarışmasıyla da renklendirmek istedik. Yarışmamız önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi. Yarışmanın birincisi İsveçli gelin Larsson, Manavgat'a 15 yıl önce geldiğini ifade ederek, "Türk kahvesi çok fantastik ve yapımı oldukça zor. Özellikle köpüğünü ayarlamak çok zor" diye konuştu.