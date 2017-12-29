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Yılbaşında okullar ?

1 Ocak resmi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündemin en merak edilen konusu oldu. tatilinin 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelmesi yeni yılın ilk gününün tatil olup olmadığını konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki 1 Ocak günü tatil mi? İşte yılbaşı tatiline dair ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 16:26
Yılbaşında okullar tatil mi?

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı günü resmi tatil olarak ilan edildi. a tatille başlamak en çok öğrencileri mutlu edecek.

Bu tatili fırsata çevirmek isteyenler 2018 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Zira geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmemişti. İşte 2017 yılbaşı bu sene tatil olacak mı? sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenleri...

1 Ocak Tatil mi?

Bu yıl 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak

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Yılbaşında okullar tatil mi?
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