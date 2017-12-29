Yılbaşında okullar tatil mi?

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı günü resmi tatil olarak ilan edildi. Yeni yıla tatille başlamak en çok öğrencileri mutlu edecek.

Bu tatili fırsata çevirmek isteyenler 01 Ocak 2018 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Zira geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmemişti. İşte 2017 yılbaşı bu sene tatil olacak mı? sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenleri...

1 Ocak Tatil mi?

Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak