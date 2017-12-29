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15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakarak tehlikeye davetiye çıkartan ‘hayalet sürücü’ polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 21:48
15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akan trafikte ilerlediği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayan Y.A.İ. (23), şoför mahallini terk ederek yan koltuğa geçti. Trafikte bir süre otomobilin sürücüsüz bir şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı.

15 Temmuz Köprüsü'ndeki 'hayalet sürücü' yakalandı

KÖPRÜDE SÜRÜCÜSÜZ ARABAYI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Kendi canını ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerleyen sürücü, bu tehlikeli anlara cep telefonu kamerasına kaydedip da paylaştı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri, Y.A.İ.'yi yakalayıp gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi.

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15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı
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