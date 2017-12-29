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Ardahan’da doğal yaşam ‘fotokapan’la görüntülendi

ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlarda yaşayan hayvan popülasyonlarının belirlenmesi amacıyla fotokapanlar kuruldu.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 10:41
Kurt, vaşak, ayı, domuz, tavşan, tilki, atmaca, kartal ve baykuş gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntüleri fotokapanlarla kaydedildi.

Yaban hayatın yoğunlukta olduğu Posof ilçesindeki ormanlık alanın dört bir yanına ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından konulan kapanlara yansıyan ilginç görüntüler Ardahan Valiliği'nin "www.ardahan.gov.tr" resmi İnternet sitesinde 'yaban-hayati' hayatı adı altında yayımladı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sitede yer alan fotoğraf ve görüntülerde ise bir ayının gelip kapanı incelemesi oldu. 2015 yılından 2017 yılına kadar kaydedilen görüntülerin çekimlerinin ise devam ettiği belirtildi.
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Ardahan’da doğal yaşam ‘fotokapan’la görüntülendi
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